Dilara'yı yatalak hale getiren sürücünün cezası belli oldu

İzmir'de araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu'nun yatalak hale gelmesine neden olan sürücünün cezası belli oldu.



Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İsa Eyice katılmazken, Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, kız kardeşi Açelya Aldanoğlu, avukatları Gökay Başar, kazada yaralanan Sude Solak, avukatı Zafertuğ Saburlu ile yakınları salonda yerini aldı.

Duruşma savcısı, mütalaayı tekrar etti. Dilara ve Sude'nin avukatları, sanığın olası kasttan ceza almasını istedi.

CEZASI YARI ORANINDA ARTIRILDI

Sanık Eyice'ye tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle önce 3 yıl hapis cezası verildi.

Ardından sanık Eyice'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

