Dilara'yı yatalak hale getiren sürücünün cezası belli oldu

İzmir'de araştırma görevlisi Dilara Aldanoğlu'nun yatalak hale gelmesine neden olan sürücünün cezası belli oldu.
Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İsa Eyice katılmazken, Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, kız kardeşi Açelya Aldanoğlu, avukatları Gökay Başar, kazada yaralanan Sude Solak, avukatı Zafertuğ Saburlu ile yakınları salonda yerini aldı.
Duruşma savcısı, mütalaayı tekrar etti. Dilara ve Sude'nin avukatları, sanığın olası kasttan ceza almasını istedi.
CEZASI YARI ORANINDA ARTIRILDI
Sanık Eyice'ye tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle önce 3 yıl hapis cezası verildi.
Ardından sanık Eyice'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Kaza, 31 Aralık 2021'de Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı araçla, Sude Solak'ın (22) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı.
Aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun tedavisine daha sonra evinde devam edildi.
Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen araç sürücüsü İsa Eyice, serbest bırakıldı.
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