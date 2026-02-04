Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 27 şüpheli için gözaltı kararı olduğu, toplam ise 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.

Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı olan ünlü isimler arasında Mert Vidinli, Kasım Garipoğlu, Ezgi Fındık ve Şevval Şahin gibi ünlü isimler bulunuyor.