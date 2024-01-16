Dilek kutusunu açan imamı duygulandıran not

"MEKTUP BİZLERİ DUYGULANDIRDI"

Fatih camiinde 3 yıldır görev yaptığını belirten imam Mustafa Çakırtaş, “Camimiz yol kenarında olduğu için buradaki vatandaşlarımızın rahat etmeleri için elimizden geldiği kadar her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın telefonlarını şarj etmesi için de prizlerimiz dışarıda ve açıktadır. Bununla alakalı vatandaşlarımız gerektiğinde kullanıyorlar. Bir vatandaşın yazdığı mektup bizleri duygulandırdı." dedi.

Çakırtaş, Bizlere yüzlerce mektup yazıyorlar. Bu mektupları zamanla inceliyoruz. Şikayetler varsa değerlendiriyoruz. Bu mektupta da bir vatandaşımız cep telefonu için kullanmış olduğu şarj nedeniyle kul hakkına girmemek için buraya bir not ve 100 TL para bırakmış. Paranın miktarı önemli değil; ama kul hakkının ve devlet kamu malının hiçe sayıldığı son zamanlarda bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesi, hala bu şuurun olması bizleri duygulandırdı. İnşallah herkes bu duyarlılığa sahip olur ve kimse kul hakkı yemez” ifadelerini kullandı.