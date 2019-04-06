Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 13 Haziran 2017'de Muhammed Ertaş (29), Dilek Bozal (26), Resul Eren (25) ve Yasin K. (31), gece otomobille gezmeye çıktı. Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen grubun yanına Oğuz Ton (25) geldi. Burada Ton'a ait tabanca için pazarlık yapılmaya başlandı.



İddiaya göre Resul Eren tabancayı boşaltıp Muhammed Ertaş’a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş’ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanıp, bayıldı. Bozal'ın silah sesinden korkup bayıldığını düşünen grup, otomobille yaklaşık bir saat dolaşıp, genç kadının kendisine gelmesini bekledi. Ertaş, Eren ve Yasin K., bir kokoreççiden aldıkları soğanı Dilek Bozal'a koklattı. Bozal buna rağmen kendisine gelmeyince paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin K., yaralı kadını özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Ancak tüm müdahaleye karşın Dilek Bozal, aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi. Durumu öğrenen Ertaş ve Yasin K. otomobile binip, kaçtı.



Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Muhammed Ertaş, Yasin K. ve Resul Eren gözaltına alındı. Şüphelilerden Ertaş ve Yasin K. tutuklandı, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



BERAATLERİNİ İSTEDİLER



3 şüpheli ile silahın sahibi Oğuz T. hakkında Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında tutuklu 2 sanık da serbest bırakıldı.



Karar duruşmasına Muhammed Ertaş, Resul Eren ve Yasin K. ile avukatları katılırken, Oğuz T. ise katılmadı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Muhammet Ertaş, "Ben yapmadığım olaydan 10 ay tutuklu kaldım. Silaha parmağım değmedi. Olayı benim üzerime yıkmaya çalıştılar. Beraatimi istiyorum” dedi. Diğer sanıklar Yasin K. ve Resul Eren de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatlarının savunmalarından sonra mahkeme kısa bir arada verdi.



SEVGİLİYE 5 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti, Dilek Bozal'ın sevgilisi Muhammed Ertaş’a olayın oluşu, dosya içeriğine göre, suçun 'Taksirle öldürme' suçunu oluşturduğundan önce 4 yıl hapis cezavı verdi. 'Bilinçli taksirle' olduğundan cezası 6 yıla çıkarılan Ertaş, iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapse çarptırıldı. Resul Eren'e 'Silah ticareti suçuna teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 6 ay, Oğuz Ton'a ise 'Silah ticareti suçuna teşebbüs'ten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasin K. ise beraat etti.

