Dilek'ten 15 yıldır tek bir iz yok. Gören çıkmazsa ölü sayılacak

Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'ne ailesiyle pikniğe giden ve o dönem 26 yaşında olan Dilek Başbağ'dan 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

O tarihten bu yana yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Başbağ'a ulaşılamadı.

Kayboluşunun üzerinden 15 yıl geçmesinin ardından mahkeme, Dilek için yeni bir karar verdi.

Başbağ için ailesinin başvurusu üzerine mahkeme gaiplik (hukuken ölmüş sayılmasını sağlayan bir mahkeme kararı) işlemleri kapsamında ilan yayımladı. İlanda, Başbağ'ın hayatta olduğuna ya da ölümüne ilişkin bilgisi olanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde herhangi bir bilgi ya da başvuru olmaması halinde, Dilek Başbağ hakkında gaiplik kararı verileceği öğrenildi.