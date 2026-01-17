Dilek'ten 15 yıldır tek bir iz yok. Gören çıkmazsa ölü sayılacak
17.01.2026
Antalya Alanya'da 2010 yılında ailesiyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan zihinsel engelli Dilek Başbağ'dan hala haber yok. Dilek için 15 yıl sonra gaiplik süreci başlatıldı.
Alanya'nın Kızılcaşehir Mahallesi'ne ailesiyle pikniğe giden ve o dönem 26 yaşında olan Dilek Başbağ'dan 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.
O tarihten bu yana yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Başbağ'a ulaşılamadı.
Kayboluşunun üzerinden 15 yıl geçmesinin ardından mahkeme, Dilek için yeni bir karar verdi.
Başbağ için ailesinin başvurusu üzerine mahkeme gaiplik (hukuken ölmüş sayılmasını sağlayan bir mahkeme kararı) işlemleri kapsamında ilan yayımladı. İlanda, Başbağ'ın hayatta olduğuna ya da ölümüne ilişkin bilgisi olanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.
Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde herhangi bir bilgi ya da başvuru olmaması halinde, Dilek Başbağ hakkında gaiplik kararı verileceği öğrenildi.
Aradan geçen uzun yıllara rağmen umutlarını kaybetmediğini ifade eden anne Durdane Başbağ (78), yaşadığı acıyı anlattı.
“NE ÖLÜSÜNÜ NE DİRİSİNİ GÖRDÜK”
Kızını kaybettiği günden bu yana büyük bir çaresizlik yaşadığını belirten anne, "2010 yılında, pazar günü Oba Kızılcaşehir köyünde kızımı kaybettim. O günden sonra bir daha da bulamadık. Ne ölüsünü ne dirisini gören, bilen yok. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı." dedi.
“BENİM KIZIM DUMAN MI OLDU?”
Yetkililere başvurduğunu söyleyen acılı anne, "Kaybolduktan sonra köy imamına ve belediyeye anons yaptırdım. Gören bilen çıkmadı. Benim kızım duman mı oldu, buhar mı oldu? Uçup gitti mi?" sözleriyle yaşadığı isyanı dile getirdi.
“GÖREN VAR AMA SÖYLEMİYORLAR”
Kızını mutlaka gören ya da bilen birilerinin olduğunu düşündüğünü ifade eden anne Başbağ, "Mutlaka benim kızımı gören bilen var ama söylemiyorlar. Söylemeyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yeter ki kızım bulunsun, başka bir şey istemiyorum." diyerek çağrıda bulundu.