Dilenci operasyonunda 17 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nın dilenci ve vatandaşlara zorla mal satmak isteyenlere yönelik operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.



Cami, hastane, terminal, gar, park ve bahçe gibi halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde, 39 bin 174 personel görev aldı.



Denetimlerde 17 kişi gözaltına alınırken, 631 aranan kişi yakalandı.



Denetimlerde ayrıca, 114 bin araç kontrol edildi. 2 bin 900 araca idari para cezası kesildi. 613 araç da trafikten men edildi.



DİLENCİNİN ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI