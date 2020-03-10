Dilenciden itiraf: Günde 500 lira kazanıyorum

Erzurum'da bir dilenci, cuma günleri 500 lira kazandığını söyledi. Bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.



Bir vatandaş, her sabah Erzurum'a gelen Erzincanlı dilenciyle yaptığı konuşmayı videoya çekti.

Günde ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini söyleyen dilenci cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını itiraf etti.



Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, “400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum” dedi.



Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterdi.

Yaşlı adamın her sabah otobüsle Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’a geldiği Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilendikten sonra akşamları Erzincan’a döndüğü öğrenildi.



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