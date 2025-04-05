Dilencilerin üzerinden binlerce lira ve döviz çıktı

Zabıta ekiplerinin dilencilik yaptıkları iddiasıyla yakalandığı 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Dilencilerin üzerinden binlerce lira ve döviz çıktı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde dilendiği tespit edilen 56 yaşındaki H.N.'yi yakaladı.

Daha sonra ekipler, H.N'yi almak üzere araçla gelen S.A. ve T.A. isimli kişileri de yakaladı.

ÜZERLERİNDEN 42 BİN LİRA VE ÇIKTI

Araçtaki çöp poşetinden ve dilencilik yaptıkları öne sürülen 3 kişinin üzerinden toplam 42 bin 32 lira ve bir miktar döviz çıktı.

PARAYA EL KONULDU

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.

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