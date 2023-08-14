Dilencilerin yeni taktiği: Aldırdıkları ürünü iade ederek paraya çeviriyorlar

YÖNTEMLERİ SOSYAL MEDYA SAYESİNDE AÇIĞA ÇIKIYOR



Dilencilerin para toplamak ve yakalanmamak için verdikleri uğraşlar artık sosyal medya sayesinde açığa çıksa da özellikle turistleri hedef aldıkları taktikler değişmedi.



Hedefe koydukları kişiyi arkasına alacak şekilde başında simit tepsisi taşıyarak yürüyen dilenci, birden kendini yere atıyor. Simitler etrafa saçılırken, dilenci önceden alnında veya ağzının kenarında oluşturduğu yarayı kopararak düşmenin etkisiyle yaralanmış izlenimi veriyor. Bu haliyle kendisini acındıran dilenci, turistten aldığı paranın ardından bir sonraki hedefini bekliyor.



En eski yöntemlerden biri olan düşen boyacı fırçası taktiği de hala dilenciler tarafından kullanılıyor. Hedefteki kişinin önüne ayakkabı fırçası düşürmüş gibi yapıp yoluna devam eden dilenci, yardımcı olmak için fırçayı kendisine geri getiren turiste ısrarla bedava ayakkabı boyamayı teklif ediyor. Ayakkabısının tozu fırçayla alınan turist karşılığında istenen parayı vermek zorunda bırakılıyor. Dilenci bu sırada yakalandığı takdirde hakkında işlem yapılırken, içinde hiçbir malzeme bulunmayan boyacı sandığı imha ediliyor. Dilenciler bu yöntemi, çok bilindiği için ara sokaklarda yalnız turistleri hedef alarak uyguluyor.



Son zamanlarda çöp yığınlarının içinde yiyecek arıyormuş gibi yapıp çevredekilerden para isteyen dilencilerin sayısı da bir hayli fazla. Yanında temiz poşette getirdiği ekmeği, çöpün yanında oturup yiyen özellikle kadın dilenciler, kendisine acıyan vatandaşların parasını alıyor. Kafe ve restoranların yoğun olduğu bölgede gezen dilenciler ise burada oturan vatandaşlardan kendilerinin aç olduğunu ifade ederek para istiyor.



Dilencilerin en yeni yöntemi ise marketlerde alışveriş yapan insanlara gıda ihtiyaçları olduğunu söyleyerek dilenmeleri. Daha çok yaşı küçük çocukları aracılığıyla bu yönteme başvuran dilenciler, çok ihtiyaçları olduğunu söyleyerek genellikle 5 litrelik sıvı yağ gibi ürünleri vatandaşlara satın aldırıyor. Dilenciler, bu ürünleri daha sonra bir şekilde iade edip parasını alıyor.