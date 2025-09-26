Dilencinin lahmacun oyununu zabıta bozdu

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında dilencilere yönelik çalışma başlattı.



Sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 14 dilenci yakalandı.



Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramaları yapıldı, dilenerek aldıkları paralar tutanakla teslim alındı.



Bu sırada bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği fark edildi.



Dilencilere, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.



