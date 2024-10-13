Dilencinin para oyununu zabıta bozdu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaptığı denetim ve kontroller kapsamında bir kadın ve bir erkek olmak üzere M.T. ve K.D. isimli 2 dilenciyi yakaladı.



Şahısları uzun süre takip eden ekipler, K.D. isimli erkek şahsın topladığı paraları belli aralıklarla yakınlarda bekleyen M.T.' ye verip üzerinde yüklü miktar parayla yakalanmamaya dikkat ettiğini de tespit etti.



Dilenirken suçüstü yakalanan M.T. ve K.D. isimli kişilerin üzerlerinden 1255 TL para çıkarken bu kişilerin il dışından geldikleri bilgisi verildi.



Uzuv kaybı yaşayan K.D.’ ye devlet tarafından maaş bağlandığı ancak dilenciliği meslek haline getirdiği için maaşının daha önce kesildiği de öğrenildi.

