Dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı

Yalova'da, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetimlerde, parkta yakalanan S.G.'nin (64) üzerinden 12 bin lira çıktı.



Kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G.'nin üzerinden 12 bin lira çıktı.

Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.