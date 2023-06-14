Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı

Gaziantep'te zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim yaptı. Bir dilencinin üzerinden çıkan 34 bin liraya el konuldu.

Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı

Gaziantep’te bir dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.

Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı - 1

Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Dilencinin üzerinden çıkan toplam 34 bin TL nakit paraya el konuldu. 

Ayrıca şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...