Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı

Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli kişiyi durdurarak üst araması yaptı.



Dilencinin üzerinden çıkan toplam 34 bin TL nakit paraya el konuldu.



Ayrıca şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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