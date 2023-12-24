Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipler tarafından düzenli olarak çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak Atakent Bulvarı’nda dilencilik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL para çıktı.



Yine aynı şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan bir başka kişinin üzerinde ise bin 265 TL para bulundu. Dilenciler hakkında ‘5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereği işlem uygulanırken üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.