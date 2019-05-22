İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Babayiğit koordinesinde İstanbul'un 8 ilçesinde başlatılan projeyle İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarıyla birlikte dilencilik yapanlara adli işlem uyguladı.
Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan 33 aileye adli işlem yapılırken 43 çocuk bu ailelerden alınarak devlet korumasına alındı.
3 YILA KADAR HAPİS
Çocuklarını kullanarak dilencilik yapan ailelere, 'Çocuğun korunmasına yönelik kanun kapsamında 1 ila 3 yıl hapis cezası istemiyle davalar açılacak. O ailelerin çocukları da devlet koruması altına alınacak.