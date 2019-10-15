İstanbul Eminönü'nde bir grup dilenci, vatandaşlardan topladıkları paralarla döviz alırken görüntülendi.
Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı.
Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti.
Daha sonra dilencilerin Eminönü'nde bir döviz bürosuna girerek vatandaşlardan topadıkları paralarla döviz aldıkları görüldü.