Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirhan Erişoğlu (17), okulun yanındaki sentetik futbol sahasında top oynarken aniden yere yığıldı.



Bu sırada dili boğazına kaçan öğrenciye arkadaşları ve öğretmenleri müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Erişoğlu'nu ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Erişoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Karabük 1. Amatör Küme'de mücadele eden Beşbinevler Futbol Takımı'nın da futbolcusu olan Emirhan Erişoğlu'nun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.



Emirhan Erişoğlu'nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis ekipleri okulda incelemelerde bulunurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.