Dilovası'nda 10 yabancı uyruklu geri gönderme merkezinde

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, vatandaşların sakin ve sağduyulu davranarak toplumu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemesini istedi.



Dilovası ilçesinde bir araya geldiği muhtarların görüş ve taleplerini dinleyen Yavuz, kurum yetkililerine gerekli talimatları verdi.



Toplantı çıkışında bir basın mensubunun, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin sorusu üzerine Yavuz, evcil hayvanın öldürülmesi şüphesiyle yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ancak güvenlik görevlilerinin olaya süratle müdahale ederek o akşam sorunu çözdüğünü söyledi.



"PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPILDI"

Yavuz, köpeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için numunelerin ilgili kuruma gönderildiğini bildirerek, "Daha sonra sosyal medyada birtakım provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle yabancı Suriyelilerin, vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik maalesef provokasyon gerçekleşti. Yani gerçeğe aykırı beyan oluştu. Videodan hareketle sonuç elde edilmek istendi. Başından itibaren konuyla ilgili il emniyet müdürlüğümüz, istihbarat birimlerimiz gerekli teknik çalışmaları gerçekleştiriyor." dedi.



Köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Yavuz, konunun başka mecraya çekilerek yabancı karşıtlığına dönüştürülmesinin de kendilerini üzdüğünü vurguladı.