Dilovası'nda fabrikada patlama. Bir işçi yaralı
31.01.2026 11:01
Anadolu Ajansı
Patlamada yaralanan işçinin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada bir işçi yaralandı.
Kocaeli'deki Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi.
Dilovası OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının laboratuvar bölümünde boya analizi yapıldığı sırada yaşanan parlama nedeniyle fabrika işçisi İ.K’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.