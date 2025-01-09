Dilovası'nda tefecilik şüphelisi tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dilovası ilçesinde yaşayan M.S.’nin tefecilik yaptığını tespit etti.

M.S.’nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 42 senet ve kimlik fotokopisi, 105 tabanca mermisi ve 1 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

