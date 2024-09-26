Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi

İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.

Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi
Özgür Özel: Dilruba adına özür dilerim

Özgür Özel: Dilruba adına özür dilerim

Haberi Görüntüle

'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun "Hakaret" suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi.

Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu, 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi - 1

CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASIYLA 4 YIL 8 AY'A KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Kayserilioğlu bu kez de 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanık Dilruba Kayserilioğlu, düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerini açıkladığını söyledi. Sanık avukatları da Kayserilioğlu'nun beraatini talep etti.

Savcı, iddianamede de olduğu gibi sanığın, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza almasını istedi. başkanı, Dilruba Kayserilioğlu'nun adli kontrol kararını kaldırdı.

Ayrıca sanık avukatının, savunma hazırlığı talebi üzerine duruşmaya erteledi.

Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Haberi Görüntüle

BERAAT ETTİ

Dilruba Kayserilioğlu, TCK’nın 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla kadar hapis istemiyle 3 Eylül'de 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

, Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu oluşmadığından beraatine karar verdi.

"Halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği yarı oranında arttırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği: 500 okula ceza kesildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...