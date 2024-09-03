Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi

SON DAKİKA HABERİ: İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kayserilioğlu’nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 4,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkemeye çıkarılan Kayserilioğlu’na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
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Son dakika haberi! İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.

Kayserilioğlu hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle açıldı.

Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme genç kadını, halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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18 GÜN TUTUKLU KALDI

Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

18 gün sonra tahliye edilen Kayserilioğlu, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmişti.

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