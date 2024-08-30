Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Sokak röportajında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, avukatının tutuklamaya itirazı üzerine tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Sokak röportajında verdiği bir demeçle ilgili 18 Ağustos'ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba'nın tutukluluğuna itiraz edilmişti.

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