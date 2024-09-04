Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Dilruba Kayserilioğlu bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 12 Ağustos'ta tutuklanmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan yargılanarak 7 ay 15 gün hapis cezasına cezaya çarptırılmıştı. Kayserilioğlu hakkında "İyi hal" gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

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