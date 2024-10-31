Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İzmir'de sokak röportajındaki sözlerinin ardından tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun (33) cezası belli oldu.
Kayserilioğlu'na, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Dilruba Kayserilioğlu hakkında, İzmir'de katıldığı sokak röportajındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Davanın karar duruşması görüldü.
Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Aynı röportajda verdiği demeç yüzünden ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama'' suçundan 18 gün tutuklu kalan Kayserilioğlu 7 ay 15 gün cezaya çarptırılmış iyi hal gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
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