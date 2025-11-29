Dilruba'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Balıkesir'de öldürülen Dilruba'nın katil zanlısı sevgilisi için istenen ceza belli oldu. İddiaya göre; Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İ. (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı Burak İ. tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

İddiaya göre; Burak İ., uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile Burak İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Burak İ., mutfaktan aldığı bıçakla Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 defa bıçakladı.

Çetin yere düşerken, Burak İ. evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sırtından dört bıçak darbesiyle öldürülen Çetin, Antalya'da toprağa verildi.

Saldırgan ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak İ., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Burak İ.'nin yargılanmasına başlandı.

Savcı, sanığın “kadına karşı kasten öldürme” suçundan hakkında hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.