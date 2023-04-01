Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "kira artışı" fetvası

Trabzon’da isminin açıklanmasını istemeyen konut kiracısı bir vatandaş, Din İşleri Yüksek Kuruluna elektronik ortamda başvuruda bulunarak konut kirasında ev sahiplerinin kanuni zorunluluk gereği yüzde 25 oranında artış yapmak yerine, bu kurala aykırı olarak daha fazla kira artış oranı belirlemesi halinde ev sahibi açısından meydana gelen durum hakkında fetva talebinde bulundu.

"SUİSTİMALLER VAR"



Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, fakihlerin piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek ticari faaliyetlerde aşırı bir şekilde suni fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale (narh) yetkisini kabul ettiklerini (Merğinani, el-Hidaye, 4/378) bildirerek buna göre; kira artışı hakkında ilgili mevzuatta belirtilen üst sınıra, hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği konusunda fetva cevabında bulundu.