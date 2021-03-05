Dinamik Denetim Modeli'nin ilk uygulama sonuçları belli oldu (Kontrollü Normalleşme Dönemi)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında, alınan kararlar doğrultusunda 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine girildiği anımsatıldı.



'DENETİMLERE 260 BİN KİŞİ KATILDI'



İllerin risk seviyelerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılarak, tedbirlerin bu risk gruplarına göre il bazlı belirlendiği bildirilen açıklamada, "Kontrollü normalleşme döneminde alınan kararların daha etkin bir şekilde denetlenmesi için Bakanlığımızca uygulamaya geçirilen Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde dün ülke genelinde 48 bin 67 ekip ve 260 bin personel katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde; 11 bin 678 vali, vali yardımcısı, kaymakam, il- ilçe müdürleri ve diğer yönetici personel, 37 bin 948 ekiple toplam 219 bin 16 kolluk ve valilik personeli ile diğer personel, 4 bin 179 ekiple 14 bin 902 belediye personeli, 483 ekiple 1490 il özel idaresi personeli, 2 bin 692 ekiple 6 bin 34 meslek odaları personeli, 471 ekiple 1066 iş güvenliği sertifikası sahibi kamu personeli, 2 bin 294 ekiple 5 bin 814 gıda denetimi personeli görev yaptı" denildi.



'190 KİŞİ VE İŞ YERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU'



Açıklamada, kişilerin ve iş yerlerinin salgınla mücadeleye yönelik belirlenen tedbirlere uyumunu sağlamaya yönelik rehberlik edici bir yaklaşımla hareket eden denetim ekiplerince 256 bin 295 işletme, iş yeri ve 42 bin 758 toplu ulaşım aracının denetlendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Denetimlerde; 1561 işletme ve iş yerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir. 1816 işletme ve iş yeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı. Denetim faaliyetleri sırasında salgınla mücadele amacıyla belirlenen kurallara aykırılıklarda ısrar ve kuralları esaslı şekilde ihlal gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarda bulunan 33 bin 963 işletme, iş yeri ve kişiye idari yaptırım, 4 iş yerine kapatma cezası yaptırımı uygulandı. 190 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca ülke genelinde ilk defa gerçekleştirilen Dinamik Denetim Modeli'nde vatandaşların maske zorunluluğuna uyup uymadıkları da kontrol edildi."