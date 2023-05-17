Dina'nın ölümünde Gabon'a otopsi masrafı tepkisi

Avukat Şeker, şöyle devam etti:

''Maalesef ilk günden bugüne kadar 17 yaşında bir kız çocuğunun maruz kaldığı zorbalığı aydınlatmak için elimizden geleni yapacak olsak da gerçekleştirilen bu davranış, bu umursamazlık 6 bin doların bir vatandaşından daha değerli olup olmadığına dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor.

Sadece bu konu hakkında da değil, defalarca otopsi raporunun yeterli olmadığı, 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun yanlışlıklarla dolu olduğu, belirtilmesi gereken hususların açık bırakıldığını ifade etmiş olmamıza rağmen şu an bu ışık tutma girişimimize gölge düşürülmüş durumdadır.''

''HİÇBİR DEVLET VATANDAŞINI 6 BİN DOLAR İÇİN YARI YOLDA BIRAKMAMALI''

Hukukun farklı bir ülkede hayatını kaybeden bir kız çocuğu için tecelli etmesini amaçladıklarını belirten Şeker, “Bu zamana kadarki çabaların gerek ben ailenin ve büyükelçiliğin avukatı olarak, gerek ailenin kendi kızları olarak Gabon Cumhuriyeti vatandaşı olarak devam etmesi gerekmektedir. Hiçbir devletin hiçbir vatandaşını 6 bin dolar gibi akla fikre mantığa aykırı olmayacak bir rakam için özellikle bir adli tıp mütalaası raporu için yarı yolda bırakmaması gerekiyor.” diye konuştu.