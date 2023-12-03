Dinar Belediyesi'nde köpeklerin ölümüne ilişkin inceleme

Dinar Belediyesi'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bir grup hayvansever tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.



Görüntülerde çok sayıda köpeğin öldüğü, aç kalan diğer köpeklerin de ölen hemcinslerinden bazılarını parçalayıp yediği yer aldı.



Aralarında yavruların da bulunduğu birden fazla köpeğin öldüğü, birçoğunun açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü görüntülere yansıdı.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Dinar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.



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