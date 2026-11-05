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Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

05.11.2026 03:47

Son Güncelleme: 05.11.2026 04:23

Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Resmi Kurum
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03:23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

 

Sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak kayda geçti.

 

An itibarıyla bölgede bir olumsuzluk tespit edilmedi.

 

ADANA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM  

 

Saat 03:41'de de Adana'nın Kozan ilçesi, 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı. 

 

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntının derinliği 10.94 kilometre olarak kaydedildi. 

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