Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
05.11.2026 03:47
Son Güncelleme: 05.11.2026 04:23
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03:23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak kayda geçti.
An itibarıyla bölgede bir olumsuzluk tespit edilmedi.
ADANA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 03:41'de de Adana'nın Kozan ilçesi, 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre sarsıntının derinliği 10.94 kilometre olarak kaydedildi.