Dini değerlere ve Cumhurbaşkanına hakaret eden genç kadın tutuklandı

Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ve Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirmekten gözaltına alınan genç kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Dini değerlere ve Cumhurbaşkanına hakaret eden genç kadın tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere ve Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan S.B.G.'nin (22) adresi Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla tespit edildi.

Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, 18 Ağustos tarihinde genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. S.B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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