Dini dernek başkanı, zihinsel engelli kadına cinsel istismardan tutuklandı

İstanbul'da çevresinde "Ali Rıza Sade Hoca" olarak bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade, zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan bir dava, Pendik'te bulunan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade’nin zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, kadının da yaşadıklarına dayanamayarak intihar ettiğini ortaya koydu.
Olay 7 Mart'ta İstanbul Pendik'te yaşandı. 23 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kadın bankta oturuyordu. Alperen Sade onu aracına aldı ve Çekmeköy’deki evine götürdü.
İMAM NİKAHI SONRASI CİNSEL SALDIRI
İddianameye göre göre mağdur, imam nikahı kıyılmasının ardından cinsel saldırıya uğradı.
AVM YAKINLARINDAKİ KÖPRÜ ALTINA BIRAKILDI
Zihinsel engelli kadın saat 01.00 sıralarında bir alışveriş merkezi (AVM) yakınlarındaki köprü altına bırakıldı.
Kadının başına gelenleri anlatmasının ardından da ailesi emniyete başvurdu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Alperen Sade tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
15 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ
Mağdur kadın ise olaydan 15 gün sonra ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katından atladı ve hayatını kaybetti.
26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Sanık hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.