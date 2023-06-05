Dini dernek başkanı, zihinsel engelli kadına cinsel istismardan tutuklandı

İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade, yüzde 50 zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İstismara uğrayan kadının intihar ettiği ortaya çıktı. Sanığın 26 yıla kadar hapsi isteniyor.

Dini dernek başkanı, zihinsel engelli kadına cinsel istismardan tutuklandı

'da çevresinde "Ali Rıza Sade Hoca" olarak bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade, zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan bir dava, Pendik'te bulunan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade’nin zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, kadının da yaşadıklarına dayanamayarak intihar ettiğini ortaya koydu.

Olay 7 Mart'ta İstanbul Pendik'te yaşandı. 23 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kadın bankta oturuyordu. Alperen Sade onu aracına aldı ve Çekmeköy’deki evine götürdü.

İMAM NİKAHI SONRASI CİNSEL SALDIRI

İddianameye göre göre mağdur, imam nikahı kıyılmasının ardından cinsel saldırıya uğradı.

Dini dernek başkanı, zihinsel engelli kadına cinsel istismardan tutuklandı - 1

AVM YAKINLARINDAKİ KÖPRÜ ALTINA BIRAKILDI

Zihinsel engelli kadın saat 01.00 sıralarında bir alışveriş merkezi (AVM) yakınlarındaki köprü altına bırakıldı.

Kadının başına gelenleri anlatmasının ardından da ailesi emniyete başvurdu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Alperen Sade tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

15 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Mağdur kadın ise olaydan 15 gün sonra ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katından atladı ve hayatını kaybetti.

26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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