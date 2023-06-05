Dini dernek başkanı, zihinsel engelli kadına cinsel istismardan tutuklandı

İstanbul'da çevresinde "Ali Rıza Sade Hoca" olarak bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade, zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan bir dava, Pendik'te bulunan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade’nin zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, kadının da yaşadıklarına dayanamayarak intihar ettiğini ortaya koydu.



Olay 7 Mart'ta İstanbul Pendik'te yaşandı. 23 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kadın bankta oturuyordu. Alperen Sade onu aracına aldı ve Çekmeköy’deki evine götürdü.



İMAM NİKAHI SONRASI CİNSEL SALDIRI



İddianameye göre göre mağdur, imam nikahı kıyılmasının ardından cinsel saldırıya uğradı.