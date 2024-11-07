Dini duyguları istismar ederek dolandırdılar: 10 gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'dan gelerek ilçe kırsalındaki bir termal tesise yerleşen Mustafa Ç.'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma genişletildi.



Başsavcılık koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci kez operasyon gerçekleştirdi.

10 YENİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Operasyonda, suç örgütünün üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelilere yönelik 8 Ekim'de düzenlenen ilk operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, aralarında Mustafa Ç'nin de bulunduğu 10 zanlı "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

