Dini nikahla yaşadığı kuzenini katletmişti: Cezası belli oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 13 Ekim 2024 günü itfaiyeden emekli Ömer Teker, barışmak istediği Huriye Özkan ile parkta buluşmak için anlaştı. Gizlenen Teker, Huriye Özkan’ı yakalayıp, sürükleyerek parka götürdü.

Bir süre dini nikahla yaşayan ve aynı zamanda kuzen olan ikili arasında yaşanan arbedede Teker, Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı.

Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp, kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huriye Özkan, kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Teker, tutuklandı. Sosyal medya hesabındaki durumunda, 'Dirin beni, ölün cenneti bulamasın' yazısı bulunan Huriye Özkan'ın cenazesi, ertesi gün öğle vakti kılınan namazın ardından Kuşcular Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Teker hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırladı. İddianame, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Bugün ise davanın karar duruşması görüldü.



"NE DEDİYSE YAPTIM"



Duruşmada son kez savunma yapan Ömer Teker, “5 yıl boyunca Huriye ne dediyse yaptım. Aldım, götürdüm getirdim. Ben kimseyi sürüklemedim. Kimseyi sürükleyerek de bir yere götürmedim. Ben böyle bir şey olduğuna pişmanım” dedi.



Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ömer Teker'e son sözlerini sordu ve ardından kararını açıkladı. Mahkeme Ömer Teker’i ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı