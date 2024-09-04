Dinlenme tesisinde 500 bin liralık altınını unuttu

Ankara Evren ilçesinde bir kişi dinleme tesisinde 500 bin liralık altınını unuttu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Dinlenme tesisinde 500 bin liralık altınını unuttu

-Niğde Otoyolu üzerinde, Evren ilçesi yakınındaki bir dinlenme tesisinde Niğde'den Bursa'ya giden Melis A., yolcu otobüsünün mola verdiği tesiste, içerisinde altınlarının olduğu çantayı unuttu.

Bursa'da otobüsten inince çantasının olmadığını fark eden Melis A., durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Şereflikoçhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesise gidip inceleme yaptı. Jandarma çantaya ulaşırken içindeki 8 gram , 4 yarım altın, 4 ata altını, 2 tam altın ve 13 çeyrek altının çalındığı belirlendi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri 500 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

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