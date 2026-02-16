Dinlenme tesisinde sır ölüm
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 5 gündür dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda 45 yaşındaki Mehmet Evirgen ölü bulundu.
Afyonkarahisar-Sandıklı karayolundaki bir dinlenme tesisinde, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
İtfaiye ekipleri aracın kilitli kapısını açtı. Jandarma ve sağlık ekipleri 45 yaşındaki Mehmet Evirgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çekici yardımıyla olay yerinden götürülen aracın 5 gündür tesiste park halinde olduğu belirlendi.