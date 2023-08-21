Dinlenme tesisinde ücretsiz yemek kavgası: 6 yaralı, 20 gözaltı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası otobüs şoförü A.K. ile para ödemeden yemek yemek istediği lokantadaki çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 6 çalışanın yaralandığı olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Dinlenme tesisinde ücretsiz yemek kavgası: 6 yaralı, 20 gözaltı

Aydın-Adıyaman seferini yapan özel bir firmaya bağlı yolcu otobüsü, -Afyonkarahisar kara yolundaki bir dinlenme tesisinde 16 Ağustos'ta öğle saatlerinde mola verdi.

İddiaya göre; otobüs şoförü A.K., mola verdiği tesisin lokantasına girip, müşteri getirdiğini, bu nedenle yemeği ücretsiz yemek istediğini söyledi. İş yeri çalışanları tarafından bu teklifi reddedilen A.K., kadın çalışanlara küfür ve hakaret etti.

Olayı gören diğer çalışanlar ise duruma müdahale edip, A.K.'yi tesisten çıkardı. Bu sırada aralarında A.K.'nin akrabalarının da olduğu otobüs yolcuları tesisin lokantasına gitti.

Dinlenme tesisinde ücretsiz yemek kavgası: 6 yaralı, 20 gözaltı - 1

Çalışanlarla, otobüs yolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iş yeri çalışanlarından 6'sı çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otobüsteki 20 yolcu gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 çalışan olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alıp, kendilerine saldırdıklarını ileri sürdükleri kişiler hakkında polise şikayetçi oldu.

Kavga, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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