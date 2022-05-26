Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, dinlenme tesisinde karşılaşan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü.

Haberler - İHA 26.05.2022 - 11:33

Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı

Dinlenme tesisinde karşılaşan iki taraftar grubu kavgaya tutuşunca ortalık savaş alanına döndü. 

Olay, TEM Otoyolu Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Kupası finali için ile maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı.

Tarafların kavgaya aşlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrar İstanbul’a doğru gönderdi.

Taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekrardan kavgaya başlayan taraftarlardan yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. 

Taraftarları taşıyan otobüslerin camları, atılan taşlarla tuzla buz oldu.  Taraftarları taşıyan otobüslerin camları, atılan taşlarla tuzla buz oldu. 

Kavganın yanlış bir şey olduğunu belirten Kayserili Ahmet Kaya, “Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Ayıp bir şey” şeklinde konuştu.

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