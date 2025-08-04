Diploma çetesi akademi kurmuş

Sahte diploma çetesi adı verilen yapıya ilişkin iddianamede, sanıkların anlatımları, sadece diploma üretmediklerini, bir dizi konuda sertifika veren bir akademiyi de işlettiklerini gösteriyor.

Ankara'da Tuzem Akademi isimli sertifika eğitimleri veren kuruluşla çalışan çete, bir yandan kurslar düzenlerken, bir yandan da bu binada sahte ehliyet basmış, kamu kurumlarına sızmak için kullandıkları bilgisayarları kullanmış.

Çetenin "akedemisi"nin varlığını, lideri olarak nitelendirilen Ziya Kadiroğlu'nun elemanı Mıdyeddin Yakışır isimli sanık tarafından savcılara iletildi.

Yakışır, iddianamedeki ifadesinde, bu kurumun varlığını şöyle anlattı:

"Ulus'ta bulunan Tuzem Akademi isimli iş yerinde çok lüks bir şekilde döşenmiş konak şeklinde yapılmış, içerisinde serverlerdan tut, toplantı salonuna kadar her türlü detay düşünülmüş ve işlemler burada devam etmektedir.

Bu iş yerinde Z. ve A. isimli bayanlar olup iş yerinin ön kısmında normal uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili sertifikalar vermekte olup sanki normal okul gibi görünüm verilerek arka tarafta tüm bu illegal işlemler yapılmaktadır.

Bu iş yeri Zeynep adına kayıtlı olup A. ise işe yeni başlamış ayak işlerini yapmaktadır. "

Soruşturma sırasında, Tuzem Akademi'nin sahibi Zeynep Karacan'da tutuklandı. Karacan, anlatımlarına göre, çetenin lideri olarak sunulan Ziya Kadiroğlu ile tanışmasının ardından işyerine bilgisayarların getirildiğini anlattı.

Karacan, çetenin bilgisayar kayıtlarını silme ve yazılım gibi işlerini yürüten, tutuklu sanık Gökay Celal Gülen'e ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Gökay Celal Gülen isimli şahıs Tuzem Akademi isimli işyerime defaten geldi, burada yapacağı çalışmalar için kendisine ait olarak 3 masaüstü bilgisayar, 2 adet laptop, birkaç adet yazıcı getirdi, dolaplara bıraktığı ancak benim bakmadığım görmediğim bilgisayarlar da olabilir, Gökay Celal Gülen isimli şahıs bu malzemelerini işyerimin girişin alt katına yerleştirdi, orada bulunan malzemeler Gökay Celal Gülen isimli şahsa aittir, işyerinin giriş katı bana ve ofis çalışanıma ait olan yerdir, üst kat şahsi kullanımlarım için dizayn edilmiştir."