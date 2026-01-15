Diploma davasında jandarmaya hakarete soruşturma. Çelik ve Yerlikaya'dan sert tepki

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarmaya yönelik mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin soruşturma başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya jandarmayı hedef alanlara tepki gösterdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin açılan davada diplomanın iptal edilmesine karşı açılan "diplomanın iadesi davası" öncesi duruşma salonu önünde gerginlik yaşandı.



İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşma öncesi CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve bazı partililer, duruşma salonunun küçük olduğunu, yargılamanın büyük salonda yapılması gerektiğini belirterek, jandarmayı hedef aldı.



Yaşanan tartışma sırasında Özçağdaş ve yanındakiler, jandarmaya mukavemette bulunarak, hakaret etti.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde, jandarma personeline yönelik gerçekleştirilen, mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖMER ÇELİK: BU ÇİRKİN DAVRANIŞLARI KINIYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya tepki gösterdi. CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef aldığını ve durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Çelik, “Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz” dedi.

Eleştirinin siyasetin konusu olduğunu ama hakaret ve hedef göstermenin siyaset değil saldırganlık olduğunu kaydeden Çelik, “Saldırganlık” bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir" ifadelerini konuştu.

YERLİKAYA: HAKARETLERİN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı açıklama jandarmanın vatan için fedakarca görev yaptığını vurguladı. Yerlikaya söz konusu hakaretlere hukuk önünde hesap sorulacağını kaydederek şunları kaydetti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs. Siz, vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."