Diploma soruşturması: İmamoğlu'nun avukatları yanıt verecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun daha önce 26 Şubat’ta ifade vereceği bildirilmişti. Ancak İmamoğlu bir mazeret dilekçesi sundu. Yeni ifade tarihi 5 Mart olarak belirlendi. İmamoğlu'nun avukatları da yarın iddialara ilişkin basın toplantısı yapacaklarını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun 26 Şubat günü savcılıkta ifade vereceği bildirilmişti.
Ancak İBB Başkanı İmamoğlu, savcılığa bir mazeret dilekçesi sundu. İmamoğlu, o tarihte kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtti.
Bunun üzerine savcılık ifade tarihini değiştirdi.
Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade verecek.
AVUKATLARI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verecekleri belirtildi.
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