Diplomasinin adresi İstanbul

İran, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul etti.



Buna göre İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya, bir kez daha biraraya gelecek.



Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katılacak.



İstanbul'da yapılacak müzakereler, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların sona ermesinin ardından İran ve Avrupalı yetkilileri ilk kez biraraya getirecek.



İran, Avrupalı ülkeler tarafından "tetik mekanizması" adı verilen maddenin işletilerek Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden başlamasından endişe ediyor.



Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor.



RUSYA-UKRAYNA ARASINDA 3. TUR MÜZAKERELER



İstanbul'da beklenen bir diğer diplomatik görüşme de Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakereler.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, geçen hafta Rus heyetinin İstanbul'da 3. kez müzakerelere katılmaya hazır olduğunu söylemişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de "yeni tur müzakerelere hazırız" ifadelerini kullanmıştı.



Taraflar daha önce 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yine İstanbul'da biraraya gelmiş, Esir takası ve cenazelerin teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.