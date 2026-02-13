Diplomatik plakayla insan kaçakçılığına tutuklama

"Casperlar " olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen M.K, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

M.K, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle gittiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı. Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden M.K., burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonra da Romanya'ya kaçtığını itiraf etti.

Sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan M.K., Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

YENİ OPERASYON

M.K'nin ifadesinin ardından inceleme başlatan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu pansiyon ve oto yıkama dükkanını gören güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H.'ye ait olduğu belirlendi.

Ekipler, M.K'yi İstanbul'dan Edirne'ye götüren sürücü ile saklanmasına ve yurtdışına kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler A.Ç., B.Ç., A.F., T.G., F.O. ve C.Ö., tutuklandı.