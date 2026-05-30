Direğe çarpan araçta 2 ölü, 2 yaralı
30.05.2026 01:36
Son Güncelleme: 30.05.2026 01:40
Anadolu Ajansı
Isparta'da bayram ziyaretinden dönen dört arkadaşı taşıyan araç köyde elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Isparta Büyükhacılar köyünde 27 yaşındaki Hasan Karabulut’un kullandığı hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Sürücü Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aktaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.