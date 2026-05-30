Direğe çarpan araçta 2 ölü, 2 yaralı

Isparta Büyükhacılar köyünde 27 yaşındaki Hasan Karabulut’un kullandığı hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sürücü Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken kaza yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aktaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.