Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil, ikiye bölündü. Kazada sürücü yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ikiye bölündü.
Kaza, sabah saatlerinde Arapgir ilçesine bağlı Aşağı Çörenge Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi'nde seyir halinde olan 44 AHT 135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü yaralandı, araç ise ikiye bölündü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralının hastaneye kaldırıldığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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