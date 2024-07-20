Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak direğe çarpan Tofaş otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Muhammet Ümit Y. idaresindeki 27 RR 273 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yolcu konumda bulunan Teslime Nur Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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