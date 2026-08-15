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Direğe çarpan otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı

15.08.2026 07:11

Direğe çarpan otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı
DHA
AA, DHA
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Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Y.İ.T. idaresindeki otomobil, telefon direğine çarptı. Ardından takla atan araç şarampole devrildi.

 

Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Ceren Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile yolcu Y.U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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