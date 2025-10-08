Direğe çarpıp ikiye bölündü
Çerkezköy'de kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ortadan ikiy bölündü, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Tekirdağ Çerkezköy- Kapaklı yolunun Yünsa kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Çerkezköy’den Kapaklı istikametine ilerleyen A.H. yönetimindeki otomobil, kavşak yakınında kontrolden çıktı. Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Trafik Kazası
- Tekirdağ Çerkezköy
- Tekirdağ