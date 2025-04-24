Direk danslı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Balıkesir'de Altıeylül Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanlığı, genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösterinin şiddetle kınandığını, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Direk danslı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesi Asuva Parkta düzenlediği etkinliklerde sergilenen direk gösterisi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan gösteri sonrası Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini duyurmuştu. 

Direk danslı 23 Nisan gösterisine soruşturma - 1

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Altıeylül’de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: GÖSTERİ ETKİNLİK AKIŞINDA YOKTU

Konuyla ilgili Altıeylül Belediyesi ise açıklama yaparak gösterinin normal etkinlik akışında olmadığı ve sorumlu firma hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Altıeylül Belediyesi ayrıca Kültür Müdürünün görevden alındığını açıkladı.

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