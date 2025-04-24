Direk danslı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesi Asuva Parkta düzenlediği etkinliklerde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada yankı uyandırdı. Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan gösteri sonrası Balıkesir Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini duyurmuştu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Balıkesir Altıeylül’de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: GÖSTERİ ETKİNLİK AKIŞINDA YOKTU

Konuyla ilgili Altıeylül Belediyesi ise açıklama yaparak gösterinin normal etkinlik akışında olmadığı ve sorumlu firma hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.



Altıeylül Belediyesi ayrıca Kültür Müdürünün görevden alındığını açıkladı.

